Tipp zum Wochenende: Vogel des Jahres 2018 in Meiningen

Der Vogel des Jahres ist der Star: Zum Frühlingsfest Ende April 2018 auf dem Weidberg bei Kaltenwestheim in der Erlebniswelt Rhön wird der Star mit einem Sonderstempel und Plus-, sowie Souvenirkarten gewürdigt.

Bekannt und bedroht

Der Star ist bekannt als Allerweltsvogel – den Menschen vertraut. Doch seine Präsenz in unserem Alltag täuscht. Um eine Million Starenpaare alleine in Deutschland ging der Bestand in nur zwei Jahrzehnten zurück. Abgeschlagen wird der Sonderstempel am 29. April 2018 im Eingangsbereich der Erlebniswelt Kaltenwestheim. Zu diesem Vogel des Jahres 2018 erscheint auch eine Briefmarke individuell. Der Verein der Meininger Briefmarkenfreunde würdigt bereits seit 2012 mit einem philatelistischem Programm den Vogel des Jahres, der vom Naturschutzbund Deutschland ausgerufen wird.

Kontakt für Belegbestellungen: Matthias Reichel, Wohnpark 3, 98639 Rippershausen. E-Mail: reichel.matthias@t-online.de. www.meininger-briefmarkenfreunde.de.

