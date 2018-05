Tipp zum Wochenende: Meller Geranienmarkt mit Fachwerk-Marken Individuell

Fußball-Fans aufgepasst: Nur noch 42 Tage bis zum ersten Anstoß bei der Fußball-WM in Russland und die Citipost bringt ein 10-er-Markenheft auf den Markt. 3000 Markenbögen erscheinen in der Erstauflage. Die Marken haben einen Nennwert von 65 Cent. Unternehmen Titelverteidigung Am 17. Juni greift die Nationalmannschaft erstmals ins Turniergeschehen ein. Im ersten Spiel geht es…