Tipp zum Wochenende: Nachtwächtertreffen und Eisenbahntage Schwarzenberg

Am Himmelfahrtswochenende vom 10. bis 13. Mai 2018 wird es in der Kreisstadt Schwarzenberg im Erzgebirge zwei besondere Veranstaltungen mit philatelistischer Würdigung geben: das internationale Nachtwächtertreffen und die Schwarzenberger Eisenbahntage.

„Hört Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen…“

2018 findet das Treffen der Europäischen Türmer- und Nachtwächterzunft erstmalig in Schwarzenberg statt. Die Türmer und Nachtwächter aus über 22 Ländern werden dabei in ihren sehenswerten Ornaten auf verschiedenen Schauplätzen der Stadt in Aktion sein und besonders in den Abendstunden das historische Stadtbild mit Schloß und St. Georgenkirche bereichern.

Die Stadtverwaltung Schwarzenberg hat dazu einen Sonderstempel der Deutschen Post in Auftrag gegeben, der zum Festwochenende in der Stadtinformation am 11. Mai und am 12. bis 13. Mai im Eisenbahnmuseum Schwarzenberg zu haben sein wird. Ein Sonderbrief wird dazu für 2,50 Euro ausgegeben.

Grenzüberschreitende Bahnpost

Außerdem werden am gleichen Wochenende die 26. Schwarzenberger Eisenbahntage stattfinden. Sie würdigen Eisenbahnstrecke „Johanngeorgenstadt — Schwarzenberg“, die seit 135 Jahren besteht.

Der Verein Partnerschaftskomitee gibt dazu einen Zwei-Länder-Brief heraus (Preis: 8 Euro), der mittels Bahnpost von Schwarzenberg aus mit der Erzgebirgsbahn nach Johanngeorgenstadt und weiter über die Grenze zur Tschechischen Bahn transportiert wird. Von dort aus werden die Belege geschützt mit Begleitpersonal bis nach Karlsbad nach Tschechien transportiert. Weiter gehts mit Ceska Posta an die jeweiligen Empfänger. Die beförderte Post wird mit einem speziellen Zusatzstempel versehen werden. Die Belege werden am Stand des Partnerschaftskomitee im Lokschuppen des Museums für Interessierte erhältlich sein.

Öffnungszeiten: täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr. Ein Sondergedenkblatt im A 5 Format und ein Inlandsbrief runden das Programm ab. Bestellungen aller Belege, auch vom Europäischen Nachtwächter- und Türmerzunfttreffen über E-Mail: arnoldshammer@t-online oder per Post an Partnerschaftskomitee e.V. , Arnoldshammer 3, 08359 Breitenbrunn und Tel.: 03775 / 77360.

