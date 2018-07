Tipp zum Wochenende: Fix und Foxi bei der Extraschicht 2018

in Deutschland

Comicfans können sich am 30. Juni am Stand der Jungen Briefmarkenfreunde Oberhausen in der Ludwig Galerie im Schloss Belege mit Rolf Kaukas Comicfamilie anfertigen.

Von 18 bis 23 Uhr wird ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team einen passenden Sonderstempel abschlagen. Fix und Foxi-Marken aus dem vergangenen Jahr wird es natürlich auch noch geben. Die Aktion läuft im Rahmen der Kulturveranstaltung „Extraschicht“.

Nacht der Industriekultur

Die Extraschicht ist ein eintägiges Kulturfest in den Kern-Städten des Ruhrgebiets. Sie setzt einmal pro Jahr in einer Nacht im Juni oder Juli ehemalige Industrieanlagen, aktuelle Produktionsstätten, Zechen und Halden als Spielorte der Industriekultur in Szene und verdeutlicht somit den Wandel des Ruhrgebiets von der Schwerindustrie zu einer modernen Wirtschafts- und Kulturregion.

Wer Interesse hat, sollte sich den Termin merken: die Auflage der Kauka-Belege ist limitiert, ein Versand nicht vorgesehen. Nach der Veranstaltung werden aber noch Exemplare im Galerie-Shop vor Ort im Schloß Oberhausen zu haben sein.

