Sammeln soll vor allem Spaß machen – auch, wenn es um ernste Themen geht. Seien Sie offen, den Blick einfach schweifen zu lassen. Schauen Sie sich um, sammeln Sie Ideen und vor allem: Warten Sie nicht und sammeln Sie einfach drauf los. Scheren Sie sich nicht um Formalien, sondern sammeln Sie ganz so, wie sie es möchten. Tragen Sie Postbelege zusammen, sammeln Sie Fotos oder Modelle, Antiquitäten oder Bücher – Sie alleine bestimmen, worauf Sie sich konzentrieren. Genießen Sie jedes Ihrer Stücke, ergänzen Sie die Sammlung und wenn Sie über so einen tollen Fund wie ich stolpern, freuen Sie sich und berichten Sie anderen darüber.

Holen Sie sich in der neuen Sonderveröffentlichung „Geschichten und Geschichte” – der zweiten Ausgabe dieses Sonderheftes – Anregungen, wie Sie Ihre eigene Sammlung mit Lieblingsstücken aufbauen und sich daran dauerhaft erfreuen können. Denn genau das ist es doch, was den Sammelspaß ausmachte, ausmacht und auch künftig ausmachen wird …

Sammeln soll vor allem Spaß machen

Lassen Sie sich treiben und mitreißen: Decken Sie die geschichtlichen Hintergründe auf und erhalten Sie Einblicke in neue Möglichkeiten, an schöne Sammelstücke zu kommen! „Geschichten und Geschichte” zeigt Ihnen ausführlich illustriert und beschrieben, wie eine Sammlung entsteht und was Belege zu besonderen Stücken macht. Entdecken Sie Ihre Neugier an den Geschichten zu den Belegen und lassen Sie sich überraschen von den spannenden Schritten auf dem Weg zu außergewöhnlichen Exponaten!

Ein Blick ins Heft:

Zufallsfund:

Ein Zufallsfund kann der Beginn einer neu entstehenden Sammlung sein – oder: wie eine alte Ansichtskarte

zum Ausgangspunkt der Erforschung einer familiengeschichtlichen Dokumentation wurde

Lieblingsstücke:

Händler und Auktionatoren stellen ihre Lieblingsbelege vor und verraten, welche Geschichten sich hinter ihnen verbergen.

Gastliches Auerbach:

Karten spiegeln deutsche Zeitgeschichte.

