Professor Dr. Reinhard Krüger 1951–2018

Den großformatigen Mao-Marken der DDR von 1951 war die jüngste Folge der Serie „Stabile Werte“ gewidmet. Die Korrekturfahne durfte er noch prüfen, das Erscheinen des BMS 7/18 nicht mehr erleben. Am 22. Juni verstarb Professor Dr. Reinhard Krüger unerwartet in Berlin.

Der Bedarfsbriefphilatelie hatte er sich bereits früh verschrieben. Nach ersten Schritten in der Kindheit hatte Krüger, geboren am 30. April 1951, erkannt, dass die Philatelie mehr bietet als das Aneinanderreihen von Briefmarken nach Kataloghaupt- und -unternummern. Den nationalsozialistischen Terror arbeitete er anhand der Briefe und anderer Dokumente der Opfer des Regimes auf, außerdem Österreichs Postgeschichte während der Jahre von 1938 bis 1945. Intensiv widmete er sich der Entwicklung der Telegrafie einschließlich der Ozeanbriefe, der Geschichte der Rohrpost weltweit und der Zensurpost. Sein besonderes Interesse galt der Integration der Philatelie in die wissenschaftliche Forschung und Dokumentation.

Über die Ergebnisse seiner Untersuchungen publizierte der Romanist in der Fachpresse und legte eine stolze Zahl Bücher vor. Dabei gelang es ihm, mit ausdrucksstarken Belegen für das jeweilige Sujet zu werben und auch Leser in seinen Bann zu ziehen, die sich gewöhnlich anderen Gebieten widmeten. Seine philatelistischen Forschungen rückte er in den allgemeinen geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext und akzeptierte, dass die Positionen, die er bezog, nicht immer allgemeine Zustimmung wachriefen. Nicht mehr vergönnt war es ihm, seine Erlebnisse aus den Jahren vor und nach dem Bau der Berliner Mauer zu veröffentlichen. Erzählen konnte er davon, als sei alles gestern geschehen.

Der plötzliche Tod Professor Dr. Reinhard Krügers erschüttert die BMS-Redaktion zutiefst. Seine vorliegenden Artikel werden wir nach und nach veröffentlichen.

Anzeige MICHEL

MICHEL Almanach Bund/Berlin

2. Auflage, 416 Seiten, kartoniert

Preis: 19,80 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Katalog bestellen



2. Auflage, 416 Seiten, kartoniertPreis: 19,80 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.