Bahnpostberförderung: 100 Jahre Brockenbahn

Aus gleich zwei Anlässen fährt am 9. August eine Sonderzug auf den Brocken. Zum einen erscheint die Sondermarke zum Nationalpark Harz. Zum anderen steht die 99 5906 seit 100 Jahren auf den Gleisen. Beschafft wurde die Schmalspurlokomotive vom Heer für den Einsatz an und hinter den Fronten. Die Maschinenbaugesellschaft Karlsruhe fertigte damals sieben Lokomotiven der Bauart Mallet. Diese ist nach ihrem Schöpfer, dem Schweizer Ingenieur Anatole Mallet, benannt und nutzt die im Wasserdampf steckende Energie zweifach. Zunächst strömt der Dampf in die Hochdruckzylinder. Hat er dort seine Arbeit verrichtet und die Kolben in die gegenläufige Position geschoben, gelangt er in die Niederdruckzylinder, um dort vollends zu entspannen. Das setzt natürlich eine ausgeklügelte Konstruktion und die präzise Einstellung sämtlicher Komponenten voraus.

Entspannter Dampf

Anlässlich der Sonderfahrt, zu der Karten bei den Harzer Schmalspurbahnen unter www.hsb-wr.de erhältlich sind, ist ein Schiebebetrieb auf den Brocken geplant. Das „Erlebnis:Briefmarken“-Team legt einen Handwerbestempel und einen Beleg auf, der 2,30 Euro kostet. Er reist im Zug, was mit der rückseitigen Ankunftsstempelung mit dem ständigen Handwerbestempel des Brockenbahnhofs dokumentiert wird. Wer selbst gefertigte Belege für die Bahnpost-Beförderung einreichen möchte, der schicke diese an die Deutsche Post, Erlebnis: Briefmarken, Postfach 570147, 22770 Hamburg. Auf der Rückseite müssen für die Ankunftsstempelung Briefmarken zu mindestens zehn Cent verklebt sein. Annahmeschluss ist am 7. August. Zur Markenpräsentation erscheint ein weiterer EBT-Beleg, der im Schmuckzudruck Fotos aus dem Nationalpark Harz zeigt. Er ist für zwei Euro erhältlich. Die Belege gibt es nicht nur vor Ort, sondern auch bei den anderen EBT, die für ihre Kunden stets einen kleinen Vorrat beschaffen.

Text: Torsten Berndt