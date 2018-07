Tipp zum Wochenende: Rang-2 Ausstellung Treveris mit Rang 3 und Jugendklasse

Vom 27. bis zum 29. Juli lädt der Deutsch-Französische Briefmarkenclub Trier zur Treveris 2018 in die Badmintonhalle des FSV Tarforst. An die Rang-2-Ausstellung ist eine Rang-3- Schau plus Jugendklasse angeschlossen. Die Sonderstempel zeigen das Geburtshaus und ein Portrait des jungen Karl Marx, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 200. Mal jährt.

Auch einige der thematischen Exponate widmen sich dem einflussreichen Philosophen, so ein Beitrag der Jungen Briefmarkenfreunde Pretzier. Sie haben sich mit Jenny Marx beschäftigt, die als Jenny von Westphalen in Salzwedel geboren wurde. Weitere Aussteller kommen aus Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Deutschland.

Neun Arbeitsgemeinschaften

Neun philatelistische Arbeitsgemeinschaften werden mit ihren Ständen auf der Treveris vertreten sein, darunter unter anderem die Motivgruppe Musik, die Sammlergemeinschaft Lateinamerika (spanisch), die ArGe „Neues Handbuch“ und die ArGe Belux. Außerdem wird die luxemburgische Post bei der Treveris vor Ort sein und Sonderstempel, Karten sowie Umschläge und Marken (Meng.Post) dabei haben, alle mit dem Motiv des jungen Karl Marx. Die Deutsche Post hat ebenfalls zwei Sonderstempel im Gepäck, unter anderem mit dem Motiv des Marxschen Geburtshauses.

Die Sonderpostfiliale der Deutschen Post ist geöffnet am 27. Juli 2018 in der Zeit von 16 bis 18 Uhr, am 28. Juli 2018 von 9 bis 16 Uhr und am 29. Juli von 9 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten der Treveris: am 27. Juli von 17 bis 19 Uhr, am 28. Juli von 9 bis 16 Uhr und am 29. Juli bis 14 Uhr.

Kontakt: Heinz Wenz, Henneystr. 35.a, 54293 Trier; E-Mail: Heinzwe@aol.com. www.briefmarkenclub-trier.de.