Werte bewahren – Sonderheft

Sammlungen müssen gut geschützt sein. Für die sichere Aufbewahrung von Schätzen bieten sich Tresore und Wertschränke an. Die neuralgischen Punkte an Häusern und Wohnungen – die Türen und Fenster – sollten möglichst einbruchssicher gefertigt sein.

Feuer, Wasser, Diebe – Vorsicht ist besser als Nachsicht

Feuer, Wasser oder Diebe: Die Gefahren für wertvolle Sammlungen sind vielfältig. Gegen viele schädigende Einflüsse kann und sollte man sich schützen. Nicht zuletzt sollte jeder die nötige Umsicht walten lassen, um es Dieben so schwer wie möglich zu machen. Und wenn es doch einmal zu einem Schaden kommt, dann ist der auf der sicheren Seite, der rechtzeitig und umfassend die entsprechenden Versicherungen abgeschlossen hat. Alle diese Themen werden in der neuen Sonderveröffentlichung „Schutz für Ihre Schätze“ in der Reihe „Werte Bewahren“ angesprochen. Experten geben Tipps und wertvolle Ratschläge für Sammler wertvoller Gegenstände. Das 16-seitige Heft liegt dem BRIEFMARKEN SPIEGEL 8/2018 bei und wird auf Anfrage gern auch kostenlos zugesandt.

Oder Sie blättern gleich hier im Sonderheft „Werte Bewahren“. Viel Spaß beim Lesen!

