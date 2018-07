Wacken 2018 – Stempel zum Festival

Seit dem Bestehen des Radrennsports schreiben Luxemburger Radrennfahrer regelmäßig Geschichte in den bekannten Meisterschaften. So geht der 22. April 2018 ebenfalls in die Geschichte im Luxemburger Radsport ein als der junge Fahrer Bob Jungels den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, ein Eintagesrennen, für sich entschied. Den richtigen Moment erkannt Erst 20 Kilometer vor Schluss machte der 25-jährige Bob Jungels…