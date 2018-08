Tipp zum Wochenende: Letternfräsen im Hamburger Museum für Arbeit

Wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich, werte Leserinnen und Leser, zu einer neuen Ausgabe unseres monatlichen Onlinegewinnspiels! Diesmal gibt’s etwas für die Kleinen zu gewinnen – Spielspaß garantiert… August-Frage Wenn Sie teilnehmen wollen, müssen Sie nur folgende Frage richtig beantworten: Am 18. Juli hätte der erste schwarze Präsident Südafrikas und unermüdliche Kämpfer gegen die Apartheid,…

Jeder Sammler weiß, wie wichtig es ist, seine Schätze zu schützen. Vor allem in Zeiten hoher Einbruchszahlen sollten wertvolle Briefmarkensammlungen, Kunstgegenstände oder Münzen sicher untergebracht sein. Vorsorgen statt unnötig ärgern Nicht nur gegen Diebe, sondern auch gegen schädigende Einflüsse wie Feuchtigkeit, Feuer oder ungünstige Temperaturen sollten die wertvollen Objekte geschützt werden. In der neuen Sonderveröffentlichung…

Seit dem Bestehen des Radrennsports schreiben Luxemburger Radrennfahrer regelmäßig Geschichte in den bekannten Meisterschaften. So geht der 22. April 2018 ebenfalls in die Geschichte im Luxemburger Radsport ein als der junge Fahrer Bob Jungels den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich, ein Eintagesrennen, für sich entschied. Den richtigen Moment erkannt Erst 20 Kilometer vor Schluss machte der 25-jährige Bob Jungels…