Probleme mit der Druckerei

Portoerhöhungen erfreuen sich bei Postverwaltungen allgemein großer Beliebtheit. Während man sich in Deutschland im Grunde schon damit abgefunden hat, dass die Deutsche Post im Jahr 2019 das Briefporto um zehn Cent erhöhen wird, obwohl das letzte Wort der Bundesnetzagentur dazu noch nicht gesprochen ist, hat die italienische Post bereits Anfang Juli des Jahres Nägel mit…

Heute erscheinen die neue Briefmarken für den Monat August aus dem Ausgabeprogramm 2018 der Deutschen Post AG: Für die Jugend: Pilze – Echter Pfifferling, Echter Steinpilz, Maronen-Röhrling Am neunten August setzt man in Deutschland die Serie „Für die Jugend“ fort. Es werden drei Zuschlagsmarken ausgegeben. Sie dienen der Stiftung Deutsche Jugendmarke e.V. In diesem Monat geht es um Pilze.…