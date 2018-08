Tipp zum Wochenende: Marx auf Brief zu 150 Jahre SPD Rödermark

in Deutschland

150 Jahre SPD in Rödermark: Der Briefmarkenverein Rödermark bringt aus diesem Anlass einen Jubiläumsbrief heraus, unter anderem zu haben während der Akademischen Feier am 18. August im Foyer der Kulturhalle Ober-Roden.

Bereits 1868 gründeten Arbeiter in Ober-Roden, das heute zur Stadt Rödermark gehört, einen sozialdemokratischen Arbeiterverein und wählten Georg Mackert zu ihrem Vorsitzenden. Dies belegen alte Dokumente. Für historisch interessierte Sammler und Philatelisten bringt der Briefmarkenverein zum 18. August nun einen gestalteten Jubiläumsbrief heraus, der mit der 70 Cent-Sondermarke Marke „200 Jahre Karl Marx“ versehen ist.

Sonderstempel mit altem Rathaus

Der Verein bietet am Tag der Akademischen Feier des SPD-Ortsvereins einen speziellen Service an: Wer den Brief gegen 19 Uhr bei Klaus Joachim Rink vom Briefmarkenverein im Foyer der Kulturhalle erwirbt, kann ihn mit einer Adresse versehen und zurückgeben. Der Verein sorgt dann für die entsprechende Stempelung mit dem Sonderstempel der Deutschen Post.

Das Stempelmotiv zeigt das alte Rathaus von Ober-Roden und die Beschriftung, „150 JAHRE SOZIALDEMOKRATIE IN DER RÖDER MARK – 1868 GRÜNDUNG DES ADAV -ALLGEMEINER DEUTSCHER ARBEITERVEREIN- IN OBER-RODEN“. Im Kuvert finden sich zwei Seiten; einmal zur Geschichte der Entstehung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins 1868 in Ober-Roden, zweitens zur Röder Mark.

Bestellmöglichkeit

Bis Mitte September 2018 ist das Kuvert verfügbar, zum Preis von 4,50 Euro (ab zehn Stück wird ein Rabatt von zehn Prozent gewährt). Kontakt, Bestellmöglichkeit und weitere Informationen: Klaus-Joachim Rink, E-Mail: klausjoachimrink@gmx.de, Telefon: 06106 / 773901. Ort der Veranstaltung: Kulturhalle Rödermark, 63322, Rödermark-Oberroden, Dieburger Str. 27.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.