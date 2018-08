24. MünzenMarkt zum Zehnjährigen

Alle Wege führen nach Rom – kein Wunder also, dass sich das Heft zum zehnjährigen Bestehen des MünzenMarkts in mehreren Beiträgen mit dem römischen Imperium in der Numismatik beschäftigt. Die Redaktion freut sich auf viele weitere gemeinsame Jahre, in denen sie Ihnen unter der Leitung der Chefredakteurin und ausgewiesenen Münzexpertin Ursula Kampmann in magazinartigem Stil neue und interessante Beiträge liefern kann.

„Zwölf Caesaren auf zwölf Münzen” lautet die Überschrift des Titelthemas im MünzenMarkt 24 – ein ausführlicher Beitrag über die frühe Numismatik.

Lesen Sie außerdem im neuen MünzenMarkt, was Karlheinz Walz über den größten italienischen Dichter Dante Alighieri zu berichten hat. Informative Kurzbeiträge in der Rubrik „Unter die Lupe genommen” sowie Tipps und Anregungen zum Sammeln von Euro-Münzen runden das Heft ab.

Auch die Praktiker kommen nicht zu kurz: Zubehörtipps und weitere Facetten der modernen Numismatik sind in der neue Ausgabe vom MünzenMarkt ebenfalls ausführlich vertreten.

Sie möchten das Heft sofort als ePaper lesen? Unsere Sonderveröffentlichung MünzenMarkt 24 können Sie jetzt hier ganz bequem online lesen:

Abonnenten erhalten die 24. Ausgabe der Sonderveröffentlichung mit der BMS-Ausgabe 9/2018. Wer möchte, kann auch ein kostenloses Exemplar per Post bekommen. Schreiben Sie uns hierzu einfach eine E-Mail.

Beitrags-/Titelbild: Wikimedia & Archiv