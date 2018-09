Tipp zum Wochenende: Kindertag in Herford und Tag der Jungen Briefmarkenfreunde

Am 15. September laden die Jungen Briefmarkenfreunde Herford wieder zum Weltkindertag ins historische Radewig-Viertel unter freiem Himmel ein.

Bereits zum elften Mal initiieren sie ein Stempelmotiv: diesmal ist es Snoopy, passend zur 70-Cent-Marke und dem Zudruck auf dem Schmuckbeleg. Besonderer Gast ist die Grafikerin Jennifer Dengler, die die Peanuts-Briefmarken entworfen hat und Stempelvorlagen und Briefe signieren wird. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team erfüllt neben dem Stand der Jungen Briefmarkenfreunde auf dem Fürstenauplatz vor der Radewiger Kirche gern die Stempelwünsche der Besucher.

Bestellungen: Jörg Moritz, Mindener Str. 28, 32278 Kirchlengern. E-Mail: briefmarkenfreunde-herford@web.de, www.briefmarken-herford.de.

Tag der Jungen Briefmarkenfreunde

Einen Tag der Jungen Briefmarkenfreunde veranstaltet die Philajugend München vom 14. bis 16. September während der Pilztage im Botanischen Garten Nymphenburg. Am 16. September ist ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team vor Ort und schlägt einen Steinpilz-Stempel ab.

Auch die Jugendgruppe Spandau der Jungen Briefmarkenfreunde Berlin beteiligt sich am 19. September 2018 am diesjährigen Tag der Jungen Briefmarkenfreunde (TdJB). Wie in den letzten Jahren findet dieser wieder in der Linden-Grundschule, Staakener Feldstraße in Berlin-Staaken, von 8 bis 16 Uhr statt. Neben einer Sammlung über Pilze wird auch ein vielfältiges Programm geboten. Auch ein Sonderbriefumschlag mit einem Zudruck passend für die neuen Jugendmarken „Pilze“ ist erhältlich.

Die Deutsche Post wird mit einer mobilen Postfiliale von 10 bis 16 Uhr vor Ort sein. Neben einem umfangreichen Angebot von Briefmarken hat die Sonderpostfiliale auch einen Sonderstempel mit Pfifferling-Motiv dabei.

Die aktive Jugendgruppe Pretzier aus dem Landesring Sachsen-Anhalt lädt ebenso zum Tag der Jungen Briefmarkenfreunde. Die Veranstaltung findet am 18. August 2018 von 10 bis 16 Uhr in der Grundschule (Raum 26), Straße der Jugend, Salzwedel OT Pretzier statt.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.