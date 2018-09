Tipp zum Wochenende: Schlosstheater-Jubiläum in Ballenstedt

in Deutschland

Die Stadt Ballenstedt würdigt das 230-jährige Bestehen ihres Schlosstheaters am 15. September mit einem großen Festprogramm und auch philatelistisch mit einem Sonderstempel und einer Briefmarke Individuell.

Der Vorläufer des Schlosstheaters Ballenstedt, dem ältesten noch bespielten in Mitteldeutschland, war eine Hofkapelle, die im Jahr 1765 Fürst Friedrich Albrecht in der damaligen Residenzstadt Ballenstedt am Harz im Jahr 1765 gründen ließ.

Eine Sonderpostfiliale ist in Ballenstedt am 15. September ab 11 Uhr im Einsatz. Die Marke kann − solange Vorrat reicht − noch nach dem 16. September 2018 in der Touristinfo (Tel: 039483/263) oder bei der Stadtverwaltung (Tel: 039483/967728) bezogen werden.

