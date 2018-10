Tipp zum Wochenende: Hase Phila Rang 3

Der Einakter Dinner for One oder Der 90. Geburtstag gehört heute jedes Jahr für Millionen von Fernsehzuschauern zum festen Programm des Jahresausklangs. So war es nur eine Frage der Zeit, bis die Deutsche Post die beliebte Komödie um Butler James und Miss Sophie innerhalb ihrer Markenserie Deutsche Fernsehlegenden mit einer Neuausgabe würdigte. Nun ist es…