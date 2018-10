Tipp zum Wochenende: Weltkulturerbe Naumburg

Am Sonntag, 21.10.2018, wird in Naumburg die Urkunde der Ernennung des Naumburger Domes zum Weltkulturerbe erfolgen. Trotz extrem kurzfristiger Ankündigung seitens der UNESCO ist es in Zusammenarbeit von Deutscher Post und Sammlerverein Naumburg gelungen, noch einen Stempel und eine Schmuckkarte aufzulegen. Die Sonderpostfiliale wird den Stempel am Sonntag, dem 21. Oktober 2018, von 10 bis 18 Uhr am Dom abschlagen.

Bestellungen an: Karsten Münnich, Siedlungshof 11, 06618 Naumburg, E-Mail: karsten.muennich@gmx.de