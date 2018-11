Blume zu 15 Cent – Ersttag verschoben

Sowohl nass- als auch selbstklebend kommt im Dezember eine neue Blumen-Marke zu 15 Cent an die Schalter. Außerdem erscheinen die Werte zu 10 und 20 Cent in selbstklebender Form. Die genaue Konfektionsform ist noch nicht bestimmbar, da die Deutsche Post den Begriff „Marken-Set“ verwendet. In den vergangenen Jahren legte die Deutsche Post Folienblätter und keine Markenheftchen mit Blumen-Marken auf.

Der bislang auf den 6. Dezember festgesetzte Ersttag wurde verschoben. Die fünf Sondermarken – Mikrowelten, Helmut Schmidt, Wildes Deutschland, Astrophysik (zwei Marken) – erscheinen nunmehr am 18. Dezember. Dieser ist auch der Ersttag der neuen Blumen-Marken.

Auf Anfrage des BMS bestätigte die Deutsche Post entsprechend Lesermeldungen.

