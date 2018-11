Weihnachtsbriefmarken der LVZ Post

Alle Jahre wieder geht in der Vorweihnachtszeit viel mehr Post auf Reisen als sonst. Damit diese auch im weihnachtlichen Look verschickt werden kann, bringt die LVZ Post jetzt ihre erste Weihnachtsbriefmarke heraus. Dieses Jahr schmückt der Leipziger Weihnachtsmarkt in abendlicher Stimmung die Briefmarke zum Versand eines Standardbriefes.

Briefmarken zu Weihnachten

Es gibt noch mehr weihnachtliche Neuigkeiten: Zum ersten Mal wird die LVZ Post mit einem eigenen Weihnachtspostamt auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt vertreten sein. Eine ganze Weihnachtsedition mit Briefmarken in allen Wertstufen, Rezeptkarten und weiteren Highlights wird es hier geben. Die Mitarbeiter des Weihnachtspostamtes freuen sich ab dem 27. November 2018 über zahlreiche Besucher.

Ab dem 12. November 2018 sind die Briefmarken mit dem Weihnachtsmotiv im LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19, 04107 Leipzig, in allen LVZ-Geschäftsstellen sowie über die Schaubek GmbH erhältlich. Die Briefmarken werden demnächst auch in ausgewählten LVZ Post-Servicestellen verfügbar sein.

Die LVZ Post ist ein lizenzierter regionaler privater Postdienstleister mit bundesweitem Versand. Sie hat ihren Sitz in Leipzig. Der Briefdienst beförderte im Jahr 2017 über 50 Mio. Postsendungen. Als ein Unternehmen der Leipziger Volkszeitung verfügt sie über erfahrene Logistiker, moderne Technologien und über 15-jährige Erfahrung im Postbereich.

Mehr Infos:

www.lvz-post.de