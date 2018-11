Briefmarke umdrehen nicht vergessen!

In Dr. Phils Tauschalbum entdeckte ich eine Briefmarke, die ich noch nicht hatte. 190 Pfennig Burgen und Schlösser, und zwar die aus Berlin. Also mit der Inschrift „Deutsche Bundespost Berlin“, die bundesdeutsche Version habe ich schon lange. Besonders gefreut hat mich, dass das Exemplar, das ich eintauschen wollte, sehr sauber gestempelt war. Ort und Datum waren einwandfrei zu lesen. Und zudem hatte es auch noch einen Berliner Stempel. Was will man mehr? Mich machte bloß der Preis stutzig, den Dr. Phil daneben notiert hatte. Es stand mehr als das Dreifache des Katalogpreises da. Ja geht‘s noch?

Ein schönes Stück… … aber erst der Blick offenbart die Rollennummer, die den Wert vervielfacht!

Der Blick auf die Rückseite einer Briefmarke kann sich lohnen.

Ich sprach den alten Wucherer auf sein Versehen an. Er raunzte nur „Umdrehen!“ Ich drehte mich um, aber niemand war da. Ich verstand nicht recht. Dr. Phil lief bereits rot an, dann begriff ich, dass ich nicht mich, sondern die Briefmarke umdrehen sollte. Ich drehte die Marke um und da begriff auch ich: Das Exemplar hatte eine Rollennummer auf der Rückseite. Rollenmarken hatten damals in Deutschland auf der Rückseite auf jeder fünften Briefmarke eine Nummer, die angab, wie viel Briefmarken noch auf der Rolle drauf waren. Klar, dass die Spezialsammler diese Nummern beachten. Immerhin sind sie Beweis dafür, dass die Briefmarke von der Rolle stammt und nicht aus einem Bogen.

Manchmal werden die Rückseiten der Briefmarke noch mit Erläuterungen versehen.

Dr. Phil hat mir dann noch einen langen Vortrag gehalten, dass man mit mir nirgends hingehen könne, immer würde ich peinliche Anfängerfehler machen. Und da hatte er diesmal schon Recht. Man sollte jede Briefmarke auch von der Rückseite betrachten, bevor man sie ins Album steckt. Man könnte etwas übersehen, was die Marke zu etwas Besonderem macht. Zum Beispiel eine Rollennummer. Die Rückseite kann aber auch beschädigt sein. Manchmal ist auch ein Knick von vorne kaum zu sehen, aber auf der Rückseite deutlich zu erkennen.

Also: Bevor die Marke ins Album kommt, immer die Rückseite ansehen!

Text: Zinnober Zacke

Dr. Phil informiert

Auf der Rückseite einer Briefmarke gibt es manchmal ganz schön was zu entdecken. Nicht nur Rollennummern. Manchmal ist auch das Wasserzeichen ohne Hilfsmittel sichtbar. Beschädigungen aller Art sind von der Rückseite manchmal besser zu erkennen als von vorne, zum Beispiel Zahnfehler. Daher gehört zur Qualitätskontrolle unbedingt auch ein Blick auf die Rückseite! Gelegentlich werden auf der Rückseite von Briefmarken auch Informationen über das Motiv gedruckt. Eigentlich eine gute Idee, finde ich.

Manchmal offenbart die Rückseite dramatische Mängel!