Tipp zum Wochenende: Bilaterale Felba 2018

Neue Briefmarken für Polarphilatelisten Neben Eisbrechern sind heute Flugzeuge das wichtigste Transportmittel in der Antarktis. Die neuseeländische Post hat am 7. November die unten gezeigten sechs Marken mit dieser Thematik für das Ross Dependency herausgegeben. Ross Dependency Neuseeland bezeichnet sein in der Antarktis beanspruchtes Gebiet als Ross Dependency. Es umfasst die zwischen 160° östlicher und 150° westlicher Länge liegende…

Weihnachtsmarken der Citipost Die Citipost Hannover hat am 13. November ein Markenheft mit selbstklebenden Weihnachtsbriefmarken herausgegeben. Das 10er Markenheft mit fünf Motiven, die jeweils das Porto für einen Standardbrief abdecken, ist in einer limitierten Auflage von 5000 Markenbögen erschienen und wie gewohnt in den teilnehmenden Service Points und im Online-Shop der Citipost erhältlich.