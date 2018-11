Tipp zum Wochenende: Christkindl und Garstner Advent

Das Sonderpostamt „Garstner Advent“ im österreichischen Steyr öffnet am 30. November 2018 im Foyer des Festsaals in der Neuen Mittelschule.

Historischer Postbus

Am 1. Dezember fährt dann zum vierten Mal der historische Postbus vom traditionellen Garstner Adventsmarkt nach Christkindl und befördert dabei auch Post, was mit einem eigenen Sonderstempel dokumentiert wird. Abfahrt ist um 14.15 Uhr an der Mittelschule. Das zugehörige Belegprogramm ist umfangreich und bietet einen Faltbrief, einen Recobrief, Marken und Sonderstempel. Der Reinerlös aus der Sonderpostbeförderung kommt einem sozialen Zweck zugute.

Die limitierte Markenedition mit acht personalisierten Briefmarken widmet sich in diesem Jahr „Christkindl und 200 Jahre Erstaufführung des Liedes Stille Nacht, Heilige Nacht„. Neben dem Wachskind im Altar der Christkindlkirche sind wesentliche Stationen der Entstehung und Verbreitung des Liedes auf den Markenmotiven zu sehen.

Öffnungszeiten des Sonderpostamtes Garsten: Am 30. November von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr; und am 1. Dezember von 10 bis 14 Uhr. In dieser Zeit können auch die Briefe für die Sonderpostbeförderung mit dem Oldtimerbus aufgegeben werden.

Kontakt: Garstner Advent, z.Hd. Erich Hinterwirth, Lahrndorfer Straße 84, 4451 Garsten, Tel. (0043) 0660/4974270; E-Mail: garstner.advent@gmx.at; www.garstner-advent.at

200 Jahre Weihnachtslied „Stille Nacht“

Bereits am 24. November lädt das Postamt Christkindl mit einem Philatag der Österreichischen Post plus Sonderpostamt zum Thema „200 Jahre Stille Nacht, Heilige Nacht“. Das Postamt ist dann von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Neben einem Sonderstempel wird es vor Ort eine personalisierte Marke, ein Schmuckkuvert und eine eigene Postkarte geben.

