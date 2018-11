Technische Daten der Dezember-Neuheiten

Briefmarken-Neuheit zu Weihnachten Ab 26. November 2018 neu bei der Nordkurier Mediengruppe: Die 63. Sonderbriefmarke „Weihnachten 2018“. Die Briefmarke der Wertstufe Standardbrief, 0,63 Euro, zeigt den Weihnachtsmann in einem Fahrzeug der Nordkurier Logistik Brief + Paket, bei der Zustellung eines Weihnachtspaketes. Außerdem ist der Wunsch „Frohes Fest“ aufgedruckt. Ersttagsbrief in limitierter Auflage Die Briefmarken erscheinen in nummerierten 10er-Bögen.…

Informativ und aktuell: DBZ 25/2018 Sex sells – gilt das auch für Kunstwerke? Helmut Caspar geht dieser Frage in seinem Numismatik-Beitrag auf den Grund. Das Titelthema von Manfred Klimmeck befasst sich mit Verspätungszuschlägen und den diversen Varianten, in denen diese auftauchen. Außerdem finden Sie Leserreaktionen auf den Offenen Brief der Verbandspräsidenten (DBZ 22/2018) im Dezember-Heft und online. Sie möchten noch…