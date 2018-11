Tipp zum Wochenende: Elfte Mettenschicht im Erzgebirge

Ab 26. November 2018 neu bei der Nordkurier Mediengruppe: Die 63. Sonderbriefmarke „Weihnachten 2018“. Die Briefmarke der Wertstufe Standardbrief, 0,63 Euro, zeigt den Weihnachtsmann in einem Fahrzeug der Nordkurier Logistik Brief + Paket, bei der Zustellung eines Weihnachtspaketes. Außerdem ist der Wunsch „Frohes Fest“ aufgedruckt. Ersttagsbrief in limitierter Auflage Die Briefmarken erscheinen in nummerierten 10er-Bögen.…