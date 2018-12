Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Dezember 2018

Die letzte Ausgabe des BRIEFMARKEN SPIEGEL im Jahr 2018 sollte man nicht verpassen: Wussten Sie nämlich, dass das älteste Dokument mit weihnachtlichen Glückwünschen, das in letzter Zeit versteigert wurde, aus dem Jahr 1686 stammt? Dies und viele weitere Fakten liefert Michael Burzan in seinem Markt-Spiegel zum Thema Weihnachten. Dietrich Ecklebe beleuchtet im Thema des Monats das ehemalige Fürstentum Moldau. Burgen, Kirchen und Klöster zeugen von den architektonischen Meisterleistungen. Philatelistische Belege sowie die Aufnahme mehrerer religiöser Stätten auf die UNESCO-Weltkulturerbeliste unterstreichen die historische Bedeutung zur Blütezeit der Region. Und schließlich geht es um einen Menschen, dessen Name an sich schon Kunst ist: Am 15. Dezember wäre Friedensreich Hundertwasser 90 Jahre alt geworden. In der aktuellen Folge des Ansichtskarten-Spiegels nimmt sich Jan Sperhake des Werks des großen Kreativen aus Wien an und stellt auch seine Visionen einer menschenwürdigen Architektur vor. Mit bildreichen Zitaten belegt der Autor eindrucksvoll, dass Hundertwasser niemals ein Blatt vor den Mund nahm und stets drastische Worte aussprach.

