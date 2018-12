Tipp zum Wochenende: 40 Jahre Weltkulturerbe Aachener Dom

in Deutschland

Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 veranstalten am 9. Dezember ihren traditionellen Weihnachtsgroßtauschtag.

Der Schmuckbeleg des Vereins zeigt eine Außenansicht des Aachener Doms, der vor 40 Jahren zum ersten Weltkulturerbe Deutschlands erklärt wurde.

1200 Jahre Geschichte

Karl der Große ließ seine Marienkirche zu einem Abbild des „Himmlischen Jerusalem“ werden, das die Berührung des Irdischen mit dem Himmlischen symbolisiert. Nach 20 Jahren Bauzeit wurde die Kirche um 803 fertiggestellt. Der Aachener Dom ist die Grablege Karls des Großen, Krönungskirche der römisch-deutschen Könige und heute noch Wallfahrtskirche, die alle sieben Jahre Gläubige aus der ganzen Welt anzieht.

Sonderstempel „40 Jahre Weltkulturerbe“

Zu erhalten ist das Schmuck-Kuvert von 9 bis 14 Uhr am Eingang der Mensa der Fachhochschule in Aachen, Bayernallee 9, wo der überregionale Tauschtag stattfindet. Auf 300 Quadratmetern werden Händler und Sammler aus der gesamten Region, sowie Belgien und den Niederlanden erwartet. Informations- und Werbematerial liegt zur kostenlosen Mitnahme aus. Der Eintritt ist frei, Parkmöglichkeiten sind in der Nähe der Mensa ausreichend und kostenlos vorhanden.

Sonderpostamt in der Mensa

Die Deutsche Post beteiligt sich mit einem ihrer „Erlebnis: Briefmarken“-Teams und einem Sonderpostamt an der Veranstaltung. dort wird der Sonderstempel zum 40jährigen Jubiläum des 1. Weltkulturerbes in abgeschlagen. Eine Werbeschau ergänzt das Programm; außerdem können Vereinsmitglieder zur Einschätzung von Sammlungen angesprochen werden.

Kontakt: Heinz Kaußen, Neuenhofstr. 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241/526514, E-Mail: info@briefmarkenfreude-aachen.de.

