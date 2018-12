Tipp zum Wochenende: Münz-Ausstellung von Krösus bis Karl dem Großen

in Deutschland

Das Museum August Kestner zeigt „Jahrhundertmünzen“

Weltgeschichte in Münzen: Das Museum August Kestner in Hannover hat seine Münz-Schau „Von Krösus bis Karl“ bis zum 28. April 2019 verlängert. Die Ausstellung gewährt überraschende Einblicke in die Vergangenheit – mit nur 14 Exponaten.

Münzen werden in Ausstellungen oft übersehen

Rund 100 000 Münzen hütet das Museum August Kestner. Doch oft sehen Museumsbesucher über die historischen Zahlungsmittel, die massenhaft in Vitrinen ausliegen, hinweg. „Münzen sind schwierig als Ausstellungsgut“, räumt sogar Simone Vogt ein, die Münzexpertin des Kestnermuseums.

Darum probierte das Museum Kestner ein neues Ausstellungskonzept aus: Seit 2015 ist am Fuße des Treppenhauses jeweils ein Vierteljahr lang eine „Jahrhundertmünze“ zu sehen: ein sorgfältig ausgewähltes Exponat, das typisch für ein ganzes Jahrhundert ist. Die aktuelle Ausstellung versammelt nun diese besonderen Münzen aus der Zeit von 600 vor bis 800 nach Christus. Zu jeder Münze wird der zeitgeschichtliche Hintergrund ausführlich beleuchtet.

Karl der Große ganz modern

Der geschichtliche Bezug lässt sich oft über ein Porträt auf der Vorderseite einer Münze herstellen. Aus der Reihe fällt aber eine Münze aus der Zeit Karls des Großen aus dem achten Jahrhundert. Sie zeigt kein Bild des Herrschers, sondern nur dessen Namenszug – Karls schlicht gestaltete Münze mutet erstaunlich modern an und steht am Anfang eines Aufschwungs, den das Zahlungsmittel im Mittelalter nehmen sollte.

Auch während der Sonderausstellung wird die Auswahl der „Jahrhundertmünzen“ weitergetrieben. 2021 wird man so in der Gegenwart angekommen sein. Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr. Montags geschlossen.

Weitere aktuelle und zukünftige Veranstaltungen finden Sie auf den Seiten Treffpunkte, Vorträge, Jugend-Treffpunkte und Auktionskalender.

Titelabbildung: © Museen für Kulturgeschichte Hannover