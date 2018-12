Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Januar 2019

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Die gesamte Redaktion der DBZ wünscht alles Gute – denn Heft 1/2019 erscheint noch vor den Feiertagen … Nach Italien nimmt Sie Michael Burzan in seinem Beitrag über die 200-jährige Geschichte der „Cavallini“ mit. In die Welt des Schachsports entführt Sie dagegen Stefan Liebig. Er ehrt…

Am 18. Dezember erscheinen die neuen Briefmarken aus dem Ausgabeprogramm 2018 der Deutschen Post AG. Blumen: Wiesenschaumkraut Die Dauermarkenserie „Blumen“ bringt am 18. Dezember eine Dauermarke, auf der das Wiesenschaumkraut zu sehen ist. Sie kostet 15 Cent. Zudem erscheint ein Markenset zum Wiesenschaumkraut mit einer selbstklebenden Marke. Der wissenschaftliche, lateinische Name des Wiesenschaumkrauts ist Cardamine…