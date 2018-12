Tipp zum Jahresende: Eindejaarsbeurs 2018 in Barneveld

Die internationale Jahresend-Sammlerbörse „Eindejaarsbeurs“ im niederländischen Barneveld öffnet am Donnerstag, 27. Dezember, und Freitag, 28. Dezember, ihre Toren. Die Niederländische Post wird dort zum letzten Mal einen Automatenmarkendrucker aufstellen. Danach ist die Ära der „ATMs Niederlande“ Geschichte.



Gehandelt werden Briefmarken, Münzen, Belege und Ansichtskarten. Geplant ist wieder ein eigenes Kinder- und Jugendprogramm mit Exponatgestaltung unter dem Namen „Stamptales“. An beiden Tagen fällt außerdem um 14.30 Uhr der Hammer bei der Jugendauktion, die ein Sponsor ermöglicht.

Größte Börse der Region

Die Veranstalter arbeiten mit verschiedenen Organisationen wie Vereinen, kulturellen Einrichtungen und weiteren Gruppen zusammen; insgesamt werden wieder 20 Philatelistenvereinigungen erwartet. Dazu Sammler aus den Niederlanden, Deutschland und Belgien und Luxemburg: Die Handelsbörse hat sich seit ihrer Gründung in den 90er Jahren zu einer der größten Börsen der Benelux-Länder gemausert. Schätzungen der eigenen Sammlungen oder besonderer Stücke sind kostenfrei möglich.

30 Händler aus dem In- und Ausland sorgen für ein breitgefächertes Angebot in Sachen Philatelie und Numismatik. Auch verschiedene europäische Postverwaltungen werden mit ihrer Produktpalette nach Barneveld kommen; 2018 sind es soviele wie nie zuvor. Die Deutsche Post ist mit einem eigenen Stand vertreten, allerdings in diesem Jahr ohne einen eigenen Sonderstempel im Gepäck.

Viele Postverwaltungen

Erstmals vertreten ist die spanische Post, außerdem kommen die Post Luxemburgs und Weißrusslands, sowie die bulgarische Post. Geöffnet ist die Eindejaarsbeurs am Donnerstag von 10 bis 17 Uhr und am Freitag von 10 bis 16 Uhr. Der Eintritt beträgt 3 Euro, Jugendliche bis 17 Jahre sind frei. Aufgrund des erwarteten Andrangs sind verschiedene Kassen bereits ab 9 Uhr geöffnet. Der Veranstaltungsort „Veluwehal“ liegt nur 400 Meter vom Bahnhof „Centrum“ entfernt, sodass sich eine Anfahrt mit dem Zug anbietet. In Barneveld stehen aber auch kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Informationen und Kontakt: www.eindejaarsbeurs.nl

