Versuch unterbrochen

in Deutschland

Die Deutsche Post hat die neuen Wertzeichendrucker vorübergehend außer Betrieb gesetzt. „Hauptursache hierfür ist aktuell eine Herausforderung mit dem Druck der Belege, welche in den nächsten Tagen durch einen Umbau am Automaten behoben wird“, erklärte sie heute gegenüber der Fachpresse. Nach Beginn des Versuchs am 18. Dezember hatten ATM-Spezialisten mitgeteilt, dass die Geräte sehr störanfällig seien.