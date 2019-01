Tipp zum Wochenende: Philatelisten begleiten Kunstausstellung

Nagelbilder versus fließende Formen: Nun schon zum 12. Mal beteiligen sich die Briefmarkenfreunde Nürtingen an der jährlich ausgerichteten Kunstausstellung der Stadt Nürtingen in der Kreuzkirche.

Die diesjährige Schau findet vom 12. Januar bis zum 24. Februar 2019 statt und ist den beiden Künstlern Friedensreich Hundertwasser und Günther Uecker gewidmet. Der Maler und Objektkünstler wurde in Fachkreisen besonders für seine Nagelbilder bekannt.

Natur verbindet beide Künstler

Hundertwasser ist überaus bekannt und populär. Er entwickelte eine ganz eigene Philosophie und Formensprache, die sich strikt an Natur und menschlichem Wesen ausrichtet. Mit dem einem großem Publikum weniger bekannten Uecker hat er gemeinsam, dass für beide die Natur die Grundlage ihres Schaffens darstellt. Daher passt das Motto der Ausstellung für beide sehr gut: „Kunst – Natur – Umwelt“.

Belegprogramm des Vereins

Begleitend dazu gibt es wieder Sonderumschläge, eine Ganzsache sowie zwei individuelle Briefmarken zu einem Portowert von 70 Cent. Die Bildmotive dafür wurden in einem Schülerwettbewerb gefunden, an dem sich örtliche Schulen beteiligten. Diese Arbeiten werden in der gegenüber der Kreuzkirche gelegenen Kreissparkasse bis zum 15. Februar zu den üblichen Banköffnungszeiten zu sehen sein.

Echt laufende Belege

Alle Belege wie auch die Sondermarken sind jeweils an den Wochenenden samstags und sonntags in der Kreuzkirche erhältlich. Postgut, das man in die dort aufgestellte Box wirft, kommt mit einem passenden Kunst-Sonderstempel abgeschlagen zum Versand, teilt der Verein mit. Am 10. Februar wird die Box zum letzten Mal geleert. Kontakt und Information: www.vdb-nuertingen.de.

© Titelabbildung Nürtinger Briefmarkenfreunde