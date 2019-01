Wahl der schönsten SEPAC Briefmarke 2018

200 Jahre alt werden in diesen Tagen die frühesten Emissionen der Postgeschichte, die traditionell der Philatelie zugerechnet werden. Sie erschienen lange vor den ersten Briefmarken der Welt und stammen aus Sardinien, damals ein Königreich, das nicht nur die zweitgrößte Insel im Mittelmeer südlich von Korsika umfasste, sondern auch Gebiete von Savoyen-Piemont rund um Turin sowie…

Die südkoreanische Post hat am 31. August 2018 eine Sondermarke zu 330 Won anlässlich der 19. Weltmeisterschaften im Funkpeilen herausgegeben. Diese fanden vom 2. bis 8. September nahe der Stadt Sokcho statt. Der Veranstaltungsort lag im Norden des Landes, etwa 30 Kilometer südlich der demilitarisierten Zone zu Nordkorea. Auf der verausgabten Marke sind zwei Sportler…

Die Deutsche Post hat den Versuch mit den neuen Wertzeichendruckern vorübergehend unterbrochen. Wie sie heute mitteilte, werden die Geräte „temporär vom Netz“ genommen. „Hauptursache hierfür ist aktuell eine Herausforderung mit dem Druck der Belege, welche in den nächsten Tagen durch einen Umbau am Automaten behoben wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Versuch hatte am…