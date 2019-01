MünzenMarkt 26: Anlagemünzen – Modern und Historisch

Die Portoerhöhung der Deutschen Post soll Medienberichten zufolge möglichst schon zum 1. April 2019 durchgeführt werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) beruft sich auf ein Schreiben der Bundesnetzagentur an ihren politischen Beirat. Neue Briefentgelte werden „voraussichtlich zu Beginn des zweiten Quartals 2019 wirksam“, heißt es darin. Erwartet wird eine Erhöhung des Briefportos von 70 auf…

Im neuen Heft MünzenMarkt 26 erwartet Sie ein Komplettpaket zum Thema „Anlegemünzen“. Wie sich mit Münzen Geld verdienen und ein Vermögen aufbauen lässt, erfahren Sie in mehreren Beiträgen zum Thema. Außerdem im Heft: 30 Jahre Wiener Philharmoniker, Falschgeld und World Money Fair Berlin – Was haben die Münzstätten in Berlin für 2019 zu bieten? Buntes Themenspektrum: MünzenMarkt…