Tipp zum Wochenende: Brunnen mit Delfin

in Deutschland

Die Arbeitsgemeinschaft Münchner Philatelistenvereine legt zum Großtauschtag am 20. Januar 2019 in Fürstenried ein Briefkuvert mit Brunnen-Sonderstempel auf.

Im Schloss Fürstenried, jetzt ein Exerzitienhaus der Erdiözese München-Freising, findet sich im Vorgarten links, im ehemaligen Schimmelgarten, ein ehemals wasserspeiender Delphin und darauf zwei Putti aus Carrara-Marmor. Diese Figuren dienten als Motivvorlage für den Sonderstempel.

Beleg-Bestellung

Der Beleg kann bei Harald Steinig, Reichenaustr. 24, 81243 München bestellt werden. E-Mail: hh.steinig@gmx.de, Tel.: 089/3260419. Der Preis beträgt 3 Euro zuzüglich Versandkosten; Blankokuvert 1,50 Euro plus Versandkosten. Ein Versand ist nur im Inland möglich; Abgabe an Sammler in haushaltsüblicher Menge bis Ausverkauf. Eventuell Festnetznummer für Rückruf angeben. Handynummern können leider nicht berücksichtigt werden.

