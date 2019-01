Portoerhöhung um 4,8 Prozent

Ganz neu war das Format nicht mehr, als die erste amtliche Postkarte am 1. Oktober 1869 in Österreich-Ungarn zum Preis von zwei Kreuzern eingeführt wurde. Diese sogenannten „Gelblinge“ boten aber gegenüber dem Brief einen Preisvorteil von drei Kreuzern und erfreuten sich sehr bald großer Beliebtheit: Bereits nach einem Monat waren 1,4 Millionen Exemplare verkauft. Am…