Automaten Briefmarken-Versuch

Nach und nach gehen die Versuchsgeräte wieder in Betrieb, die in Postfilialen in Bonn, Brühl und Köln selbstklebende Automatenmarken abgeben. Die Deutsche Post hatte den Versuch am 18. Dezember begonnen und am 7. Januar wegen der Störanfälligkeit der Briefmarken-Automaten abgebrochen. Auf BMS-Anfrage nannte die Deutsche Post folgende Termine für die Wiederinbetriebnahme:

Bonn: 4. Februar

Brühl: 11. oder 12. Februar

Köln-Bayenthal: 11. oder 12. Februar

Köln-Lindenthal: 11. oder 12. Februar

Köln-Nippes: 11. oder 12. Februar

Die Daten entsprechen dem Stand von heute, für die kommende Woche sind also noch Änderungen möglich.

Nachdem die Deutsche Post gestern eine Pressemitteilung versandt hatte, stellte Marc Schöpper heute vor Ort fest, dass in allen drei Postfilialen in Köln keine Automaten standen. Die Redaktion informierte er noch von unterwegs, Pressesprecher Erwin Nier hakte auf Nachfrage bei der Fachstelle nach. Beiden danken wir herzlich für ihr Engagement!

Bildquelle: Wikipedia