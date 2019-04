Tipp zum Wochenende: Blumiges zum Briefmarkentreff in Hannover

Die Hannoverschen Philatelisten wollen im Rahmen ihrer Veranstaltung „Briefmarken-Treff Hannover“ am 31. März 2019 von 9 bis 15 Uhr den Schwerpunkt auf die Jugendarbeit legen.

Dabei steht ein modernes und beliebtes Sammelgebiet im Mittelpunkt, nämlich die Freimarkenserie „Blumen“ der deutschen Post.

Dass die Zusammenstellung aller Werte dieser Motivausgabe gerade für junge Sammler viel bietet, davon ist man im Briefmarkenclub Hannover überzeugt: „Die Motive sind künstlerisch und drucktechnisch vielfältig. Zusätzlich interessieren sie auch alle Blumen- und Gartenfreunde. Zwischenzeitlich ist die Serie stark angewachsen und es gibt die Freimarken mittlerweile in Wertstufen zwischen 5 und 500 Cent. „Die erstmals 2005 ausgegebenen Blumenmarken, von denen immer noch neue Motive erscheinen, sind daher für den Aufbau einer thematisch in sich geschlossenen und auch ausbaufähigen Sammlung hervorragend geeignet“, heißt es in einer Vereinsmitteilung.