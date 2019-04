Fumetto 2019: Comic-Festival in Luzern

Seit 27 Jahren gibt es das „Fumetto Comic Festival“. In diesem Jahr findet es vom sechsten bis zum 14. April statt. „Fumetto“ bedeutet auf italienisch „Comic“. Es leitet sich von „fumare“, in deutscher Sprache „rauchen“, ab, waren in italienischen Zigarettenschachteln doch in früheren Jahrzehnten kleine Bildergeschichten enthalten.

Das Fumetto hat mittlerweile rund 50 000 Besucher. Es ist eines der bedeutendsten europäischen Comicfestivals. Man findet dort neun Hauptausstellungen sowie 40 kleinere in Cafés und Läden.







Briefmarken zum Fumetto Comic Festival.

Gezeichnete Darstellung einer Geschichte in einer Abfolge von Bildern

Am siebten März 2019 gab man in der Schweiz drei Sondermarken zum Fumetto-Festival aus. Die drei Werte gingen aus einem Wettbewerb hervor. Der Genfer Gestalter Arnaud Tosi versah sie mit der gemeinsamen Überschrift „Helvetia, wo ist das (Land)?“. Die einzelnen Briefmarken tragen die Titel „Frage“, „Suche“ und „Antwort“. Sie sind jeweils 100 Rappen wert sowie 34,7 Millimeter breit und 36,5 Millimeter hoch. Hergestellt wurden die Postwertzeichen von der Johann Enschedé Stamps B.V. mittels Mehrfarben-Offsetdruckverfahrens.

Der Wettbewerb wurde von der Schweizer Post und dem Fumetto-Festival ausgerufen. Die Entwürfe sollten sich mit der Schweiz befassen. Zudem sollten sie demonstrieren, was Comics sind: Die gezeichnete Darstellung einer Geschichte in einer Abfolge von Bildern, für gewöhnlich kombiniert mit Text.