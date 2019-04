Tipp zum Wochenende: Pluskarten zum Landesverbandstag in Halle

in Deutschland

Die Thüringer Philatelisten treffen sich am 13. April in Halle an der Saale zu ihrem 30. Landesverbandstag im Stadtmuseum.

Anlass ist das 120-jährige Gründungsjubiläum des Briefmarkensammlerclubs Hallensia 1899, der nach Auflösung des Landesverbandes Sachsen-Anhalt im Thüringer Landesverband organisiert ist.

Pluskarten mit Motiven aus der Stadt

Zum Jubiläum und dem Landesverbandstag geben der BSC Hallensia 1899 und die Briefmarkenfreunde Halle-Süd Pluskarten individuell heraus. Die Motive zeigen verschiedene historische Stadtansichten und mehr: So sind Mitglieder der bekannten Salzwirker-Brüderschaft „Halloren“, der Hallenser Stadtbaurat Wilhelm Jost, die Burg Giebichenstein oder die Universität als Motive auf Karten zu haben. Zusammen mit dem Verein „Hallensia“ legt der Thüringer Landesverband einen Sonderstempel mit dem Motiv der Burg Giebichenstein auf. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team wird zum Verbandstag anreisen und den Stempel von 10 bis 14 Uhr im Stadtmuseum abschlagen.

Bestellungen der Pluskarten Individuell der Briefmarkenfreunde Halle-Süd bitte unter der Webadresse www.briefmarkenfreunde-halle.de, die Pluskarte 120 Jahre BSC Hallensia am besten beim Vorsitzenden der BSC Hallensia 1899, Rainer Trebst, Wickenweg 11, 06118 Halle, Tel.: 0345 / 5229786 bestellen.

© Beitragsbild: Pluskarte mit Halloren zur Landesverbandstagung der Thüringer Philatelistenvereine in Halle 2019