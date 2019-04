Tipp zum Wochenende: Frühlingsfest in Kaltenwestheim

Traditionell würdigen die Meininger Briefmarkenfreunde zum Frühlingsfest auf dem Weidberg bei Kaltenwestheim den jeweiligen Vogel des Jahres.

So auch am 28. April 2019 von 9 bis 17 Uhr: zum Offenlandvogel Feldlerche wird ein umfangreiches Belegprogramm aufgelegt. Gleichzeitig laden die Sammlerfreunde zum ersten Rhöner Schlepper-Treffen und einer entsprechenden Sonderpostbeförderung mit einem historischen Lanz Bulldog-Schlepper ein. Entsprechende Post nimmt der Verein bis noch bis zum 28. April morgens entgegen.

Sonderstempel und Karten



Der Sonderstempel mit der „Feldlerche“ ist dem Frühlingsfest in der Erlebniswelt Rhönwald gewidmet und unterstreicht das Biosphärenreservat Rhön als einen bedeutenden Lebensraum für bedrohte Vogel- und Tierarten in Europa. Zum Schlepper- oder Traktorentreffen werden die Freunde von Trecker-Oldtimern aller Fabrikate erwartet. Eine Besonderheit dürften aber die Bulldog-Ackerschlepper sein, die von 1921 bis 1957 von der Firma Lanz in Mannheim hergestellt wurden. Abgeschlagen werden Lerchen- und Schleppersonderstempel am 28. April im Eingangsbereich der Erlebniswelt in Kaltenwestheim. Zum aktuellen Vogel des Jahres erscheinen eine Plus-Karte und zwei weitere Souvenirkarten, sowie zwei Briefmarken Individuell. auch zum Schlepper-Treffen wird ein Belegprogramm aufgelegt. Zu Gast in Kaltenwestheim in der Rhön ist das „Erlebnis: Briefmarken“-Team Nürnberg.

Informationen und Belegbestellungen: Matthias Reichel, Wohnpark 3, 98639 Rippershausen; E-Mail: reichel.matthias@t-online.de. www.meininger-briefmarkenfreunde.de.

