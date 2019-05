Tipp zum Wochenende: Anbria Rang-3

Am 4. und 5. Mai 2019 laden die Mitglieder des Briefmarkensammlervereins Ansbach zur Anbria 2019 ein, einer Wettbewerbsausstellung im Rang 3.

Ein umfangreiches Belegprogramm begleitet die Rang-3-Ausstellung, die im Tagungszentrum Onoldia in Ansbach stattfindet.

Umschlagmotive des Vereins

Neben Marken Individuell sind verschiedene historische Umschlagmotive und zwei Postkarten erhältlich. Anlass ist der 125-jährige Geburtstag des Vereins.

Auch ein Sonderstempel ist zum Vereinsgeburtstag in Ansbach erhältlich. Hier haben wir ihn auf einen der Vereinsbelege montiert.

Am Sonntag, 5. Mai, findet parallel zur Ausstellung der Landesverbandstag der Bayerischen Philatelisten statt. Geöffnet ist die Schau jeweils ab 10 Uhr − am Samstag bis 18, und am Sonntag bis 17 Uhr.

Das „Erlebnis: Briefmarken“-Team aus Pforzheim wird an beiden Tagen vor Ort sein und einen Sonderstempel mit dem Motiv der barocken Orangerie abschlagen.

Das imposante Baudenkmal wird heute für festliche Veranstaltungen genutzt. Das Orangeriegebäude wurde auf morastigem Boden mitten im alten Flussbett der Rezat errichtet, was einen Holzpfahlrost als Fundament für die wuchtige Nordwand des Gebäudes (102 Meter lang) notwendig machte.

Kontakt: Vorstand des Briefmarkensammlervereins Ansbach, Paul Meierhöfer, Grüberstr. 7, 91522 Ansbach. E-Mail: info@Briefmarkensammlerverein-ansbach.de.

© Beitragsbild: BSV Ansbach; Historisches Postkartenmotiv zur Anbria 2019 und zu 125 Jahre BSV Ansbach.