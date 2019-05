Tipp zum Wochenende: Börse in Aachen

Der Briefmarkensammlerverein in der Europa-Stadt Aachen lädt zur Börse ins Dreiländereck: das Motto ist die Europawahl im Mai 2019.

Die Briefmarkenfreunde Aachen 1890 richten am 26. Mai 2019 eine Briefmarken- und Münzbörse im Dreiländereck, Belgien-Niederlande-Deutschland unter dem Motto Europawahl 2019 aus.

Neben einem Sonderstempel wird auch ein Sonderumschlag mit einem übereinstimmenden Europa-Motiv angeboten. Als Briefmarke soll die aktuelle Europa-Marke vom 2. Mai 2018 verwendet werden.

Ein „Erlebnis: Briefmarken“ -Team ist mit einem Sonderpostamt und dem aktuellen Briefmarkenprogramm vor Ort. Die Briefmarken- und Münzbörse in Aachen hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Sammlertreff für Briefmarken, Belege, Münzen und Ansichtskarten entwickelt. Die Börse findet in der Mensa der Fachhochschule Aachen von 9 bis 14 Uhr statt. Der Eintritt ist frei und es steht in unmittelbarer Nähe genügend kostenfreier Parkraum zur Verfügung.

Kontakt und weitere Informationen: Heinz Kaußen, Neuenhofstraße 70, 52078 Aachen, Tel.: 0241/52 65 14, E-Mail: info@briefmarkenfreunde-aachen.de, www.briefmarkenfreunde-aachen.de

© Beitragsbild: Briefmarkenfreunde Aachen; Stempel und Zudruck des Sonderumschlags zeigen das Aachener Rathaus.