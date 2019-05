Comic-Festival in San Marino

Die neue DBZ ist ab morgen im Zeitschriftenhandel erhältlich. In der Ausgabe 12/2019 erwarten Sie spannende Themen, wie eine Reise ins Sultanat Oman, die numismatische Betrachtung der Vakzination gegen Pocken, „Neues“ aus den Akten des MPF, die New Yorker Stadtrohrpost, News aus den Vereinen und Verbänden sowie vieles andere mehr. Gehen Sie außerdem auf eine…

In der gedruckten Ausgabe der Deutschen Briefmarken Zeitung wurde unter anderem folgendes Buch rezensiert: Seenotrettung philatelistisch belegt Von Manfred Graf, Erhard Jung und Ingo Maahz. 36 Seiten, mehr als 100 Abbildungen, Format DIN A5, Rückenstichheftung. Preis: 5 Euro plus Versandkosten (1,45 Euro Deutschland, 3,70 Ausland). Erhältlich bei der Arbeitsgemeinschaft SMS Navicula, Ingo Maahz, Almerweg 5,…

„Wo bleibt das Löwenmäulchen?“ Nicht nur Blumen-Spezialisten vermissten in der Neuheiten-Ankündigung für den Juni die Freimarke. In der Vorratsliste für das zweite Quartal war sie mit dem Ersttag 6. Juni und dem Nennwert 1,70 Euro angekündigt worden. ⇒ Meldungen zum Thema Portoerhöhung Löwenmäulchen muss noch wachsen Nun, das Löwenmäulchen muss noch etwas wachsen. Am 1. Juli…