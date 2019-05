Tipp zum Himmelfahrtstag: Erste Nordwestbörse in Hesel

Die Samtgemeinde Hesel liegt mitten in Ostfriesland und ist der Veranstaltungsort der neuen Nordwestdeutschen Sammlerbörse, die von insgesamt sieben Vereinen am 30. Mai veranstaltet wird.

Großes Händler-Interesse



„Die Gelegenheiten, live neues Material für die eigene Sammlung zu finden, sind in den letzten Jahren immer seltener geworden“, sagt Oswald Janssen, Vorsitzender des Briefmarkensammlervereins Moormerland. Zusammen mit sechs weiteren Vereinen aus Leer, Oldenburg, Papenburg, Aurich, Rhauderfehn und Zetel wurde überlegt, hier gegenzusteuern und eine Großbörse an einem zentralen Ort zu organisieren.

Das Interesse war so groß, dass die 150 Meter Händlertische bereits Ende 2018 vollständig vergeben waren. Von rund 30 Anbietern aus Deutschland und den Niederlanden werden nun am Himmelfahrtsdonnerstag von 9 bis 16 Uhr Briefmarken, Belege, Münzen, Ansichtskarten und Zubehör angeboten. „Nun hoffen wir, dass die Besucher die neue Veranstaltung zum Erfolg werden lassen“, sagt Janssen.

Goldammmer und Mühle

Die Pluskarte mit privatem Zudruck zur ersten Nordwestbörse 2019 zeigt die Holtländer Mühle, hier mit entsprechendem Sonderstempel.



Die Deutsche Post wird mit einem „Erlebnis: Briefmarken“-Team dabei sein. Zwei Sonderstempel sind im Einsatz; die Windmühle Holtland und der heimische Singvogel Goldammer. Die Sammler-Börse findet in einer barrierefreien Halle im Gewerbegebiet in 26835 Hesel, An der Fabrik 15, statt. In der Nähe stehen am Feiertag genügend Parkplätze zur Verfügung. Der Veranstaltungsort ist über die Autobahn A 28 und die Bundesstraßen B 72 und B 436 gut zu erreichen. Der Eintritt ist frei.

Kontakt und Informationen: Oswald Janssen, Telefon: 04954/6346; E-Mail: Oswald.Janssen@t-online.de

© Beitragsbild: Briefmarkensammlervereine Moormerland/Leer u.a.; Sonderumschlag mit Goldammer im Zudruck und Sonderstempel