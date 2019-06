Inhalt BRIEFMARKEN SPIEGEL im Juni 2019

Das Sommerwetter lässt leider noch weitgehend auf sich warten, daher nehmen wir Sie im aktuellen BRIEFMARKEN SPIEGEL mit in wärmere Gefilde: Der Autor des Titelthemas der Juni-Ausgabe entführt Sie auf die Bahamas! Michael Burzan stellt Ihnen den karibischen Sonnglanz und das abwechslungsreiche Sammelgebiet philatelistisch vor. Glänzend geht es auch beim Münzen-Spiegel von Helmut Caspar zu, er stellt die Geschichte des wertvollen Metalls in einen numismatischen Kontext.

Was war da eigentlich los? Zinnober Zacke und Dr. Phil zeigten in der Mai-Ausgabe unerwartete Schwächen – aber die beiden wären nicht unsere Erklärexperten, wenn Sie die Ungenauigkeiten nicht umgehend richtigstellen würden …

Im aktuellen Teil liefert der BMS wieder alle Daten zu nationalen und internationalen Neuheiten im Juni. Und gespannt sein, können Sie sich auch auf die Briefmarke des Monats: Hier geht es um Elektroautos in der Schweizer Postzustellung und eine entsprechende Briefmarke von Quickmail. Termintipps und weitere philatelistische Themen runden das Servicepaket des Heftes ab.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Juni-Heft des BRIEFMARKEN SPIEGEL.

Chalons Porträt – Philatelie der Bahamas

Wer vielfältige Abenteuer in der Karibik erleben will, kann sich heute mit Flugzeugen innerhalb von zwölf Stunden von Deutschland über die USA nach Nassau befördern lassen und es sich auf den Bahamas gut gehen lassen. Wem die Reise zu weit ist, der kann auch im Titelthema des Monats Juni eine philatelistische Reise mit Michael Burzan und den Ausgaben des Landes unternehmen. So oder so: Genießen Sie die Reise ins karibische Paradies.

Riesen und Zwerge

Gold war schon immer das vornehmste Münzmetall und seit uralten Zeiten wird es zu Schmuckzwecken, bei der Geldherstellung und der Schatzbildung verwendet. Um Gold und Geld wurden Kriege geführt, nach ihm drängt sich, Goethe zufolge, alles. Seit seiner Entdeckung scheinen die Menschen von ihm fasziniert zu sein. Grund genug für Helmut Caspar, sich der Faszination des Goldes im aktuellen Münzen-Spiegel zu widmen – und auch die schlimmen Machenschaften um das Gold herum zu beleuchten.

Zinnober in die Ecke gedrängt

Ups, da sind Zinnober Zacke in der letzten Ausgabe doch ein paar Ungenauigkeiten unterlaufen. Dr. Phil ist peinlich berührt von der Angelegenheit und greift sogar zum Handy. Der Nachwuchsphilatelist lässt das natürlich nicht unkommentiert im Raum stehen. Gemeinsam mit Dr. Phil beseitigt er die Unklarheiten.

Mehr verrät Ihnen ein Blick in das aktuelle Inhaltsverzeichnis

Ab 31. Mai 2019 ist der BMS 6/2019 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder direkt über unseren Vertrieb erhältlich. Alle Abonnenten haben die neue Ausgabe – wie üblich – bereits nach Hause geliefert bekommen.

Fotonachweis Titelbild: www.pixabay.com