Mondlandung Sonderstempel

Ein großer Schritt für die Menschheit: Zu den drei historischen Ereignissen – Start, Mondlandung und Bergung – wird es drei US-Sonderstempel geben. Die jubiläumsgetreuen Abstempelungen zum Start der Apollo 11 (16. Juli 1969) und zur Mondlandung (20. Juli 1969) machen den Anfang, es folgt das frühere Bergungsschiff “Hornet” (24. Juli 1969), das entgegen überwiegender Vermutungen nicht verschrottet wurde. Heute dient es als Museumsschiff der US-Marine in einem kleinen Städtchen in der sogenannten Bay Area nahe von San Francisco. Die Museumsleitung zeigte sich sehr angetan von der Sonderstempel-Idee, plante man doch dort bereits seit langem eine große Veranstaltung am 20. Juli 2019. Allerdings wollte man dann auch zu diesem Termin Sonderpostamt und -stempel haben. Tatsächlich findet alles nun am Jubiläumsdatum der Bergung, dem 24. Juli 1969, statt. Dieses Datum findet sich auch in der Stempelgrafik wieder. Alle drei Sonderstempel wurden vom deutschen Weltraum-Künstler und -Grafiker Detlev van Ravenswaay in entworfen.

Rechtzeitig bestellen!

Die drei jubiläums- und ortsgetreuen Sonderstempel können auf die übliche Art von Sammlern beschafft werden. Allerdings sollte man sich mit der Bestellung beeilen, weil die US Post offiziell nicht den Absendetag von Sammlern oder Händlern, sondern den Ankunftstag beim jeweiligen Postamt im Sinne der 30-Tage-Regel berücksichtigt. Das jetzige Postamt in Houston, das seit letztem Jahr dort für Raumfahrt-Stempel zuständig ist, hat allerdings eine kooperative Leitung und eine gute ausführende Mitarbeiterin. Für Jubiläumsstartbelege vom 16. Juli 2019 kommen die neuen Marken allerdings nicht in Betracht.

Anzeige Walter M. Hopferwieser

Pionierraketenpost und kosmische Post

ISBN: 978-3-90266-237-8

Preis: 39,90 €

Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.



Jetzt bestellen



ISBN: 978-3-90266-237-8Preis: 39,90 €Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Deutschlands.

Sonderbriefmarken und Ersttagsstempel

Die beiden amerikanischen Sondermarken erscheinen am 19. Juli 2019. Der formelle Ersttagsstempel wird die Ortsangabe Cape Canaveral oder Kennedy Space Center beinhalten. Eine große Ausgabetag-Zeremonie ist jedenfalls im Besucherzentrum des Kennedy Weltraumzentrums von Post und NASA seit wenigen Tagen von den beiden Organisationen angekündigt.

Deutschland aktiv an Mondlandung beteiligt

Interessant ist übrigens auch, dass Deutschland bei der Apollo 11-Mission vertreten war. Der Deutsch-Amerikaner Wernher von Braun mit über 100 weiteren deutsch-amerikanischen Technikern und Wissenschaftlern war für die gewaltige Saturn V- Rakete und das Gesamtkonzept Apollo mit Sitz im Marshall Space Flight Center/Huntsville verantwortlich. Kurt Debus war damals Direktor des Kennedy Weltraumzentrum, und der letzte Mann an der Abschussrampe war Guenther Wendt, ebenfalls gebürtiger Deutscher. Dazu war Deutschland das Land außerhalb der USA, welches mit den höchsten Experimenten-Anteil für Apollo 11 hatte. Sechs Hauptexperimente, die bei Apollo 11 dabei waren, wurden von über 20 deutschen Wissenschaftlern deutscher Universitäten betreut. Der größte Brocken Mondgestein wurde direkt nach der Apollo 11-Mission

zum Max-Planck-Institut in Mainz zu weiteren Untersuchungen geflogen.

Quelle Text und Stempel: Carsten Fuchs