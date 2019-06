Tipp zum Wochenende: Exphimo mit Philatelica Musica

in Sammelwelten

60 Jahre Motivgruppe Musik – dieses Jubiläum steht im Mittelpunkt der diesjährigen Exphimo im luxemburgischen Bad Mondorf.

Auf der traditonsreichen Ausstellung, die jährlich ausgerichtet wird, steht seit jeher die Thematik im Mittelpunkt. Die Motivgruppe Musik, die 2019 ihren 60. Geburtstag begehen kann, organisiert für die Exphimo eine Phila Musica – ein Titel mit einer bis 1984 zurückreichender Geschichte.

Exphimo 2019: Sonderstempel zum 60jährigen Bestehen der Motivgruppe Musik.

Augusto-Massari-Preis 2019



Neben der Präsentation exquisiter Sammlungen gehört die Verleihung des diesjährigen Augusto-Massari-Preises zu den Höhepunkten der Veranstaltung. Diesen stiftete 1972 Severino Massari, Gründungsmitglied des Italienischen Motivsammlerverbandes, im Gedenken an seinen Vater, der als Komponist und Philatelist hervortrat. Seit 1980 erfolgt die Verleihung auf internationaler Ebene.

Die Exphimo findet bereits zum 61. Mal statt. Vom 8. bis 10. Juni treffen sich Philatelisten aus Nah und Fern im Centre sportif „Roll Delles“, Avenue des Villes Jumelées, 5612 Bad Mondorf. An allen drei Tagen öffnet die Halle um 10 Uhr, Sonnabend und Sonntag ist um 18 Uhr, am Montag um 16.30 Uhr Schluss Ein ausführliches Bestellformular mit dem gesamten Belegprogramm ist unter: www.philcolux.lu abrufbar.

Attraktiver Kleinbogen zur Exphimo 2019 mit Marken Individuell. Abgebildet sind Noten von Augusto Massari.

© Beitragsbild: Exphimo 2019; einer der Sonderstempel der Deutschen Post zur Exphimo