Juli-Neuheiten: Bestellnummern

In Heft 7/19 Ihres BMS, das kommende Woche erscheint, melden wir die am 1. Juli erscheinenden Neuheiten. Leider lagen uns zum Redaktionsschluss keine technischen Daten vor. Die inzwischen eingelangten Bestellnummern reichen wir daher an dieser Stelle weiter. In Heft 8/19 finden Sie dann sämtliche technischen Daten.

Folgende nassklebende Freimarken stehen ins Haus:

60 Cent Kornblume – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909072; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017634; Fünferstreifen aus der Rolle zu 500 Stück: 151017635

80 Cent Kapuzinerkresse – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909069; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017632; Fünferstreifen aus der Rolle zu 500 Stück: 151017633

95 Cent Flockenblume – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909062; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017626; Fünferstreifen aus der Rolle zu 500 Stück: 151017627

1,10 Euro Wildgladiole – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909070; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017638

1,55 Euro Buschwindröschen – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909076; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017631; Fünferstreifen aus der Rolle zu 500 Stück: 151017637

1,70 Euro Stiefmütterchen – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909071; Fünferstreifen aus der Rolle zu 100 Stück: 151017639

1,90 Euro Löwenmäulchen – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909074; Fünferstreifen aus der Rolle zu 100 Stück: 151017641

2,70 Euro Habichtskraut: Einzelmarke aus Zehnerbogen: 150909077; Fünferstreifen aus der Rolle zu 200 Stück: 151017643

Selbstklebende Marken

Selbstklebend kommen folgende Ausgaben an die Schalter:

60 Cent Kornblume – Folienblatt zu zehn Stück: 152301002

80 Cent Kapuzinerkresse – Fünferstreifen aus Rolle zu 100 Stück: 144002002; Fünferstreifen aus Rolle zu 500 Stück: 144005938; Folienblatt zu zehn Stück: 152302008

95 Cent Flockenblume – Folienblatt zu zehn Stück: 152303001

1,55 Euro Buschwindröschen – Fünferstreifen aus Rolle zu 100 Stück: 144004002

Sondermarken

Folgende Sondermarken erscheinen, mit Ausnahme der Ausgabe zur Mondlandung alle ausschließlich in Zehnerbogen:

Mondlandung – Einzelmarke aus Zehnerbogen: 151104852; Block: 151906043

Astrophysik – Rosetta: 151104849; Schwarzes Loch: 151104850

Mikrowelten Mondgestein: 151104851

Polizeien des Bundes und der Länder: 151104848

Weitere Rollen mit selbstklebenden Marken und Folienblätter sind angekündigt, erscheinen aber wohl zu einem späteren Zeitpunkt. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Für Spezialisten, die ohnehin tief die Tasche greifen müssen, bedeutet dies eine gewisse Entlastung, können sie die Ausgaben doch strecken. Da anzunehmen ist, dass die Freimarken über einen längeren Zeitpunkt erhältlich sein werden, besteht auch die Möglichkeit, in den kommenden Monaten die einzelnen Varianten zu beschaffen. Wer Ersttagsbelege fertigt, der muss allerdings schon am 1. Juli sein Sparbuch leeren.

Heft 7/19 Ihres BMS erscheint am 28. Juni. Abonnenten liegt es planmäßig am 25. oder 26. Juni vor. Sie genießen den Vorteil schnellerer Information und sparen 60 Cent pro Heft gegenüber dem Preis im Bahnhofsbuchhandel.