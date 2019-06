Tipp zum Wochenende: 50 Jahre Heilklimatischer Kurort Bad Tölz

Die Briefmarkenfreunde von Bad Tölz, Hausham und Holzkirchen veranstalten am Samstag, den 29. Juni im Kleinen Kursaal Bad Tölz, Vichyplatz, einen Briefmarkengroßtauschtag.

Der Sonderstempel, sowie eine vom Verein gestaltete Sonderpostkarte mit Zudruck erinnert an das 1969 verliehene Prädikat „Heilklimatischer Kurort“, das auch wieder für das Jahr 2019 vergeben wurde und den Gästen sowie den Einheimischen, die viel zitierte „Champagner-Luft“ gewährleistet.

Sonderpostkarte zu drei Jubiläen



Außerdem erinnert die Sonderpostkarte an das Jubiläum „120 Jahre Kurort Bad Tölz“, wie auch an das 70-jährige Bestehen des Briefmarkenvereines, der 1949 in Hausham gegründet wurde. Vereinsmitglieder zeigen in einer Werbeschau auf 40 Rahmenseiten Auszüge aus ihren Sammlungen. Ein „Erlebnis: Briefmarken“-Team“ schlägt den Handwerbestempel ab.

Kontakt: Norbert Wittmann, Am Lettenholz 41, 83646 Bad Tölz, Tel. 08041/4718; E-Mail: NorbertWittmann@online.de; www.briefmarkenfreunde-badtoelz-hausham.de.

